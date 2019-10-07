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Mardin Artuklu'da trafik kazası 3 ölü 3 yaralı

MARDİN'de önünde seyreden kamyona çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden biri bebek 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu biri bebek 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesi Akbağ mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 73 AH 909 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Adil Ş. yönetimindeki 06 JNT 81 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan bir yaşındaki Civan Mert Kahraman, Rahime ve Zeynep Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti.

Eyüp Kahraman, Leyla ve Safiye Akbaş yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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