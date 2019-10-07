13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Develi ilçesinde yaşayan Saliha Toker, 28 Kasım 2006 tarihinde 10 ve 11 yaşlarındaki kızlarını okula gönderdikten sonra ortadan kayboldu. Aradan geçen 13 yıla rağmen kaybolmasındaki sır perdesi aralanamayan Toker'in dosyasını, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz aylarda yeniden açtı. Yapılan araştırmada eşinden boşandıktan sonra çocuklarıyla yaşayan Saliha Toker'in, son olarak Kayseri'de yaşayan ve o zaman 57 yaşında olan Hasan Bulut ile görüştüğü belirlendi. Emekli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Hasan Bulut, gözaltına alındı. Bulut, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Bulut, Saliha Toker ile ilişki yaşadığını, kadını, hamile olduğunu söylemesi üzerine Kocasinan ilçesindeki Erkilet Hıdırellez Tepesi'ne götürüp, boğarak öldürdüğünü söyledi. Hasan Bulut, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

CESEDİ BULUNAMADI

Soruşturma aşamasında Hasan Bulut'un, cinayetten 10 gün sonra eşiyle hacca gittiği ortaya çıktı. Bulut, ifadesinde nefsinin kurbanı olduğunu öne sürerek, "Pişmanım" dedi.

Hasan Bulut'un cesedi gömüp, etrafını taşlarla çevirdiğini söylediği bölgede yapılan aramalarda ise Saliha Toker'in izine rastlanmadı. Toker'in cesedinin, yaban hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği bildirildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

13 yıl sonra aydınlanan cinayetle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hasan Bulut, hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bulut, önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.