GÜNCEL

Karısını defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Kayseri'de, otobüs durağında tartıştığı eşini vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesinde meydana gelen olayda, daha önce aile içi şiddetten işlem yapılan 30 yaşındaki Cevahir Ç. ile kocası 35 yaşındaki Mustafa Ç., otobüs durağında tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Mustafa Ç., 10 yıllık eşini eşini 12 yerinden bıçakladı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Cevahir Ç., hayatını kaybetti. Talihsiz kadının eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye başvurduğu, mahkemenin de Mustafa Ç.'ye 1 hafta evden uzaklaştırma cezası verdiği öğrenildi. Olay sonrasında Mustafa Ç., suç aleti ile birlikte yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Mustafa Ç., adliyeye sevk edildi.

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