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Adıyaman'da metan gazı paniği

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde metan gazı sızıntısı nedeniyle büyük panik yaşanıyor. Kaynağı bilinmeyen metan gazından onlarca kişi etkilenirken sağlık ekipleri ise etkisini sürdüren gaz nedeniyle köye giremiyor.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde çok sayıda kişi henüz bilinmeyen bir noktadan sızan ve köyde etkili olan metan gazından etkilendi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Metan gazının yoğunluğunu ve etkisini sürdürmesi nedeniyle sağlık ekipleri köye giriş yapamıyor. Bölgeye il Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin gelmesi bekleniyor. Gazdan etkilenenler ise ilk etapta köylüler tarafından kendi özel araçlarıyla köy dışına çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim ediliyor. Köyde onlarca kişinin metan gazından etkilendiği belirtiliyor. Metan gazının, Kahta ilçesinin kanalizasyon atığının aktığı Mülk Göleti'nden sızdığı ileri sürülüyor.

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