Şenol Güneş'ten bomba Suat Serdar açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa maçları öncesinde basın toplantısı düzenledi. İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları...

- Önceliğimiz Arnavutluk maçı olacak. Geri kalan 4 maçta en önemli maçımız bu olacaktır. Kendi sahamızdaki iki maçı kazandığımız zaman şampiyonaya gideceğimizi düşünüyoruz. Arnavutluk, Avrupa’nın önemli liglerinde iyi oyuncuları olan bir takım.

''Geçmiş olsun, Allah şifa versin''

- 27 kişi açıkladık, Dorukhan ciddi bir sakatlık geçirdi, geçmiş olsun, Allah şifa versin. Abdülkadir, Cengiz, Hasan Ali de aynı şekilde sakat. Onlara da Allah şifa versin. İlk müsabakada oynayacak en iyi oyuncularımızı, en sağlıklı ve iki yönlü oyunculardan kurulu olmasını düşünüyoruz. Yarın bir değerlendirme yapacağız. Tüm Türkiye'nin mutlu olacağı bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Tüm Türkiye'nin mutlu olacağı bir takım yaratmak istiyoruz. Sıcak bir hava var. Aile havası var. Hayallerimiz, hedeflerimiz var. Halkımız da bunları bizde gördüğü için sahipleniyor.

''Belki bir stadyum daha fazla kullanılmalı''

- Türkiye'nin neresi olursa olsun Milli Takım gittiği her yerde sıcak karşılandı. Belki bir stadyum daha fazla kullanılmalı. Fransa bunu yapıyor. Daha önce İstanbul'da oynadık, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na gittik. Bazı yanlışlar yapıldı. Vodafone Park'taki maçta taraftar aynı dokuz doğurmayı onlar da yaptı. Cumhurbaşkanından işçisine kadar herkes aynı duygu içinde bulundu. Milli Takım duygusunu sahiplenmek için daha fazla başarı lazım. Hep bir kuşkular var. Bütün sahalar hepimizin.

''Demek Türkiye'yi yan cebe koydu''

- Suat Serdar'ın Almanya'yı seçmesi - Sezon başında onun için gittim. Babasıyla kendisiyle görüştüm. Sadece Suat için 3 kez gittim. Onunla ilgili olumsuz düşüncemiz yoktu. Evrakları bekledik. Almanya'ya gitti. Demek ki daha önce orası için hazırlık yaptı. Türkiye'nin ayıbı değil. Almanya'ya seçilmeyeceği söylendi. Demek Türkiye'yi yan cebe koydu. Diğerleri için örnek olsun. Bu Milli Takım herkesin seveceği oynamaya geleceği takım olacak.

''Son dakikalarda goller yemese 5 puan kazanacaklardı''

- Avrupa kupalarında takımlarımız son dakikalarda goller yemese 5 puan kazanacaklardı. Trabzon da Başakşehir de Beşiktaş da son dakikada yedi. Kulüpler sürpriz sonuçlar alabiliyor. Çok olumsuz bakmıyorum. Daha iyi sonuçlar alıp daha çok puanlar almalarını istiyoruz. Ama olmadı. Dünyanın sonu değil.

''Kadıköy'de bir sorunum yok''

- Kadıköy'de acıyı çeken benim. Az çektik, çok çektik! Olay kapandı gitti. Fenerbahçe'nin her maçına gidiyorum, çok da güzel karşılanıyorum. Benim, Kadıköy'de bir sorunum yok. Fenerbahçe'nin sahasında her maçına gidiyorum. Çok da sıcak karşılanıyorum. Kadıköy semtinde yaşıyorum, yine bir sıkıntı yok. O maçta yapanın-atanın bir yanlışıydı. Gündeme getirip saldırıyı yapanlara prim tanımayalım.

''Abdullah Avcı isterse ona 3-5 maç yardımcı olurum''

- Abdullah Avcı'nın söylediği ifadeler bana söylenmiş değildir. Kendisi benim öğrencimdir saygısızlık yapacağını düşünmüyorum. Abdullah Avcı'nın ifadeleri bana karşı söylenmiş sözler değildi. Bulunduğu durum itibariyle doğaçlama bir konuşmaydı. Moral bozukluğu içerisinde söylenmişti. Benim öğrencimdir, saygısızlık yapacağını sanmıyorum. Abdullah Avcı hep mutlu olsun, gülsün, beni hatırlamasın. Abdullah Avcı isterse ona 3-5 maç yardımcı olurum, duygu kırılması yaşamış! Büyük kulüplerde bu tarz şeylerin yaşanması normal.