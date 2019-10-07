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Gönül Yazar'dan şaşkına çeviren itiraf: "Zerrin Özer'in kocası beni de yokladı"

Sosyal medya hesabından yanlışlıkla şifrelerini paylaşan sinema oyuncusu Gönül Yazar, konuyu anlatmak için telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında Zerrin Özer'in dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi Murat Akıncı'nın yıllar önce kendisini de kandırmaya çalıştığını söyledi.

Sinema oyuncusu Gönül Yazar, bugün sosyal medya hesabından paylaşım yaparken yanlışlıkla tüm şifrelerinin yazılı olduğu bir fotoğrafı paylaştı. 2. Sayfa programının sunucularının uyarmasıyla yanlışlığı fark eden Yazar, fotoğrafı hemen kaldırttı. Konuyu anlatmak için 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Yazar, Zerrin Özer'in evlendikten 36 saat sonra boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'nın kendisini dolandırmak istediğini anlattı.

YANLIŞLIKLA ŞİFRELERİNİ PAYLAŞTI

83 yaşındaki Gönül Yazar, sosyal medya hesabı Instagram'dan peş peşe fotoğraflarını paylaşırken yanlışlıkla şifrelerinin yazılı olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Canlı yayındayken Yazar'ın paylaşımını gören 2. Sayfa programının sunucuları, sanatçıyı hemen uyardı. Uyarı sonrası paylaşımı sildiren Yazar, canlı yayına telefonla bağlanarak sunucularla sohbet etti.

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