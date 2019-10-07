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Sydney Van Hooijdonk babasının izinde 4 maçta 4 gol

Fenerbahçe efsanelerinden Pierre Van Hooijdonk'un oğlu Sydney Van Hooijdonk, babasının izinden gidiyor, son 4 maçta attığı 4 golle herkesi büyülüyor.

Fenerbahçe tarihinin unutulmaz futbolcularından Pierre Van Hooijdonk'la ilgili sürpriz bir gelişme dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarların da yakından tanıdığı Pierre Van Hooijdonk'un oğlu Sydney Van Hooijdonk, tıpkı babası gibi golcülüğüyle herkesin beğenisini kazanmaya başladı.



Son 4 maçta 4 gol 1 asist
2000 doğumlu Sydney, NAC Breda formasıyla, Eredivisie'nin bir alt ligi olan Eerste Divisie'de golleriye öne çıkıyor. Babası gibi NAC Breda ile futbolda ilk adımlarını atan 19 yaşındaki yıldız, son 4 maçta 4 gol 1 asistle oynadı ve Hollanda'da ilgi topladı.

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