Sydney Van Hooijdonk babasının izinde 4 maçta 4 gol

Fenerbahçe tarihinin unutulmaz futbolcularından Pierre Van Hooijdonk'la ilgili sürpriz bir gelişme dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarların da yakından tanıdığı Pierre Van Hooijdonk'un oğlu Sydney Van Hooijdonk, tıpkı babası gibi golcülüğüyle herkesin beğenisini kazanmaya başladı.





Son 4 maçta 4 gol 1 asist

2000 doğumlu Sydney, NAC Breda formasıyla, Eredivisie'nin bir alt ligi olan Eerste Divisie'de golleriye öne çıkıyor. Babası gibi NAC Breda ile futbolda ilk adımlarını atan 19 yaşındaki yıldız, son 4 maçta 4 gol 1 asistle oynadı ve Hollanda'da ilgi topladı.