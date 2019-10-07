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Trabzon’da fındık üreticilerinin belası haline gelen Drakula hızla yayılıp zarar veriyor

TRABZON’da fındık üreticilerinin baş belası haline gelen ve Drakula adıyla da bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği', bölgede hızla yaygınlaşmaya devam ediyor.

İstila ettiği fındık bahçelerindeki dalları kurutan Drakula böceğine Trabzon'un Maçka ilçesinde rastlandı. Bölgede nadir olarak rastlanılan bu böcek türü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nü, ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. İstanbul'dan Trabzon'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu, ağaç dallarına ise zarar verdiği saptanan böceğin tespiti için de uzman ekiplerden de yardım istendi.

İstanbul'a da İtalya'dan gelmiş: Bölge, kısa sürede karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgede ilaçlama çalışmaları sürerken, uzmanlar incelemelerinde halk arasında 'Drakula' olarak da adlandırılan uzun antenli böceğinin, İtalya'dan İstanbul'a buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruyor. 2014 yılında musallat olduğu fındık dallarına zarar veren böcek türü, son günlerde ise Akçaabat ve Ortahisar ilçelerine yakın olan Mağmat boğazı mevkiinde bazı fındık bahçelerinin yanı sıra tarım arazilerinde görülmeye başlandı.

- Hızla etrafa yayılan ve başlatılan biyolojik mücadelenin sürdüğü böcek türü, kök kısmını yakın noktalardan oyuklar açıp larvalarını bıraktığı fındık dallarının kısa sürede kurumasına yol açıyor.

Bahçeler yok olma riskiyle karşı karşıya

2 bin dekardan fazla alanı tehdit eden ‘Drakula’ böceğin, kentte belediyenin süs bitki üretim alanından fındık bahçelerine yayıldığı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili konuşan Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, böceklerin fındık ve ağaçlarda tehlike oluşturduğunu, önlem alınmaması halinde fındık bahçelerini yok olma riskiyle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Dikimine 5 yıl sonra başlanacak: Eyüpoğlu, risk altındaki bölgelerde alarm verilmesi gerektiğini kaydederek konuşmasına şu şekilde devam etti:
- "Şu an karantinada olan bölgelerde 5 yıl karantinanın gerekleri uygulanacak. Ürünler sökülecek ve orada bir daha dikim yapılmayacak. 5 yıl sonra dikimlere başlanacak ve 5 yıl da fındığın gelişmesi mahsul verecek boyuta ulaşması beklenecek."

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