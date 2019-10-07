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Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Adana’da düştüğü Seyhan Baraj Gölü’nde boğularak hayatını kaybeden Sultan Nur Mantaş'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Bu sırada anne Fatma Mantaş'ın, “Gelinlik giyecektin, kefen giydin. Sana yakışmadı” demesi yürekleri dağladı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çatalan Köprüsü'ne gelen Sultan Nur Mantaş (21), arkadaşı Sefa İ. (21) ile birlikte gölü seyrederken düştü. Bunun üzerine Sefa İ. arkadaşını kurtarmak için köprüden göle atladı. Sefa İ. bir süre gölde arkadaşını aradı ancak bulamadı. Olay yerine gelen sualtı polisi ise genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Kısa sürede bulunan ve sudan çıkartılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından genç kızın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Bu sırada genç kızın annesi Fatma Mantaş'ın, “Gelinlik giyecektin, kefen giydin. Sana yakışmadı. Peygamber efendimizin sabrından ver Allah'ım. Saçlarını elimle yıkıyordum hep toprak olmuş. Allah'ım bu acı kadar sabır ver. Dershaneye gidiyordu paramedik olacaktı. Ambulansla geleceğim anne diyordu, cenaze arabasıyla gidiyorsun. Yüreğime köz düştü, söndür onu Allah'ım” diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı. Sultan Nur Mantaş'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı’na götürüldü.

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