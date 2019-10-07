POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Pazar'a başkonsolosluk açıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Sarayı'nda başkanlık ettikleri Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı'nda başkanlık ettikleri Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırbistan tarafı ülkemizin Yeni Pazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi ve ben Sayın Başkana ve heyetine şahsım, milletim ve Yeni Pazarlılar adına çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

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