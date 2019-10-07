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1 milyonluk ödülü kazanan Arda Ayten'e üniversitede yoğun ilgi

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışma programında, tüm soruları doğru yanıtlayarak, 1 milyon lira ödül kazanan Arda Ayten, öğrenim gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) yoğun ilgiyle karşılandı. Birçok kişi, Ayten ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) 2019- 2020 akademik yılı açılışı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın verdiği dersle gerçekleştirildi.

Ünal'ın dersine, KSÜ Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan ve televizyon kanalındaki yarışma programında tüm soruları doğru yanıtlayıp, 1 milyon lira ödülünü kazanan Arda Ayten de katıldı.

Programda çok kitap okuduğunu söyleyen Ayten'in yanından ayırmadığı kitabı da dikkat çekti.

Üniversitede yoğun ilgiyle karşılanan Ayten'e, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'ın hazırlattığı, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının yazılı olduğu plaket verildi.

Ayten, plaketi AK Partili Ünal'dan aldı.

Dersin ardından birçok kişi, Arda Ayten ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

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