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60 saniyede bugün (07 Ekim 2019)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

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