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Sınır hattında sıcak saatler! Özel birlikler intikal etti

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyonu ile ilgili sınırda sıcak saatler yaşanıyor. TSK'nın özel kuvvetleri de sınır hattındaki Akçakale'ye intikal etti...

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu için Özel Kuvvetler Akçakale'ye intikal etti.

Bunun yanı sıra Çeşitli birliklerden takviye amaçlı Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 50 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldi.

İkmalin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında konvoy, Suriye sınır hattına doğru yeniden yola çıktı. Askerlerin ve mühimmatın ihtiyaç duyulan sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi. 

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