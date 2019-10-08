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Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit ettikten sonra böyle yakalanmış

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin 11 Aralık 2018 tarihinde makamında polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından şehit edilmesinin hemen ardından yaşanan sıcak anlarla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 Eylül 2019 tarihinde yargılanmasına başlanan sanık polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi makamında şehit etmesinin ardından koridorda görevli polisler tarafından etkisiz hale getirilmesi ve yakalanması Emniyet Müdürlüğünün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Sarıcaoğlu’nun elindeki cep telefonu dikkat çekiyor. Sarıcaoğlu’nun cep telefonundan o anlarda canlı yayın yaptığı belirlenmişti. Görüntülerde Sarıcaoğlu’nun bayan bir polis memuru tarafından ensesinden tutularak gözaltına alınması ve yerdeki görüntüleri bulunuyor. Güvenlik kameralarının yanı sıra Emniyet Foto Film Şubesi polisleri tarafından çekilen sıcak görüntüler de duruşma dosyasına girerken, bu görüntülerde polis memuru Sarıcaoğlu’nun ters kelepçe takılmış şekilde yerdeki görüntüleri dikkat çekiyor.

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