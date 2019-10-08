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İstanbul'da doktor ile hasta yakını arasındaki yumruklu kavga

İSTANBUL Kartal’da bir sağlık ocağında doktor ile hasta yakını arasında yaşanan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Kartal Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir sağlık ocağında geçtiğimiz, nisan ayında, iddiaya göre; A.D. isimli doktor ile hasta yakını Fatih B. arasında birbirlerine hakaret etmeleri sebebiyle tartışma yaşandı. Hasta yakını uzun süre doktorun üzerine yürüdü. Doktor ellerini kaldırarak hasta yakınından uzaklaşmasını istedi. Tartışmanın daha da büyümesiyle hasta yakını doktora yumruk attı. Bunun üzerine doktor da hasta yakınına yumruklarla karşılık verdi. Kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Bazı sağlık çalışanlarının ellerinde sopalarla kavgaya müdahale ettiği görüldü. Sağlık ocağındaki diğer kişilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Kavgaya karışan taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

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