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Ekonomist Şant Manukyan'ın '8 Ekim 2019 yorumu' sosyal medya'da hızla yayılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Türkiye'yi 'ekonomisini yok etmekle' tehdit etmesiyle dolar/TL bir anda fırladı. Ekonomist Şant Manukyan'ın Mayıs 2019'da 'Küresel Piyasalar' programında 8 Ekim'e dikkat çekerek yaptığı açıklamalar sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Hızla yayılan görüntülerde Ekonomist Şant Manukyan, döviz üzerinden aylar öncesinden 8 Ekim 2019'a yönelik yoğun bir ilgi olduğunu dile getirerek, "Ekim'in 8'ine 150 milyon dolarlık alma-satma tarafına opsiyon yazılmış. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum" ifadelerini kullanıyor.

"Türkiye ekonomisini mahvederim"

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararının ardından Türkiye, bölgeye yönelik askeri harekât hazırlıklarını hızlandırdı.

Trump ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce de açık bir şekilde söylediğim gibi, tekrar ediyorum, eğer Türkiye benim müstesna ve eşsiz bilgeliğimle belirlediğim sınırların dışına çıkarsa (daha önce yaptığım gibi) Türkiye ekonomisini mahvederim" tehdidinde bulundu.

Piyasalardaki '8 Ekim 2019' tarihine dikkat çekiyor

Mayıs 2019'da Bloomberg kanalında yayınlanan 'Küresel Piyasalar' programında ekonomist Şant Manukyan, piyasalardaki '8 Ekim 2019' tarihine dikkat çekiyor.

"Alma-satma tarafına opsiyon yazılmış"

Manukyan, döviz üzerinden aylar öncesinden 8 Ekim 2019'a yönelik yoğun bir ilgi olduğunu dile getirerek, "Ekim'in 8'ine 150 milyon dolarlık alma-satma tarafına opsiyon yazılmış. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum" ifadelerini kullanıyor.

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