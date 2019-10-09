Nusret Gökçe, İstanbul'un göbeğinde üstsüz koştu

Instagram'da en çok takipçisi olan Türk ünlü unvanını elinde bulunduran sosyete kasabı Nusret Gökçe, 12 km metro koştuğu videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Sporcu kişiliğiyle adından söz ettiren Nusret Gökçe, yine yapacağını yaptı. Nusret Gökçe İstanbul'un göbeğinde yağmurlu havada üstünü çıkararak 12 km koştu. Bir ara arabaların kullandı yolu kullanan Nusret Gökçe ezilme tehlikesi yaşadı.