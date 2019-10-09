Hıncal Uluç "Fatih Terim ve Mustafa Cengiz görevi bırakmalı"

Galatasaraylılığı ile bilinen Hıncal Uluç, A Spor'da yayınlanan 90'a programında Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim arasında yaşanan krizi yorumladı ve çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Uluç'un o sözleri...

"Galatasaray'ın çözümü için iki şeye ihtiyacı var: Yakın çözüm Fatih Terim'in görevi bırakması, uzun vadeli çözüm Mustafa Cengiz'in görevi bırakması. Fatih Terim büyük bir zihin yorgunluğu içinde. Eski Fatih Terim'den başka bir Fatih Terim'e dönüşmeye kalktı. Dönüşemedi, yüzüne gözüne bulaştırdı.

"Galatasaray başkanlığı için yeterli değil"

Galatasaray'ı hem futbol oynamaz, hem zevk vermez hem de gol atamaz hale getirdi. Mustafa Cengiz'in, başından beri, Galatasaray başkanlığı için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Mustafa Cengiz, Dursun başkandan kurtulmak için isteyenlerin üzerinde buluştuğu adam. Sadece o. 'Dursun başkan gitsin kim gelirse gelsin' dediler. O kim gelirse gelsin Mustafa Cengiz oldu işte.

"Külahıma anlatsınlar"

Bugün resimleri var gazetelerde. Fatih Terim ile Mustafa Cengiz neredeyse sarmaş dolaş. Benim külahıma anlatsınlar. Ben Fatih Terim'i de Mustafa Cengiz'i de iyi tanırım. Fatih Terim diyor ki 'Ben konuşmak istemiyorum, biraz da ceza almayanlar konuşsun.' Kimi kast ediyor? 'Kulübün haklarını ben savunuyor, ben ceza alıyorum. Savunma durumunda olanlar konuşmadıkları için onlar ceza almıyorlar. Benim adım çıkıyor sonra Fatih Terim habire ceza alıyor diye.' Ceza almayanlar konuşsun dediği: Mustafa Cengiz.