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Metrobüs filosundaki araçlar ve kapasiteleri

İstanbul'da toplum taşımanın büyük bir kısmını sırtlayan metrobüs hattında İETT'nin sitesindeki verilere göre; 535 araç var. Bu araçların toplam kapasitesi ise 91 bin 500

İşte metrobüs hattında kullanılan araç sayıları ve kapasiteleri.

Metrobüs filosunda Phileas marka 50 araç var.

Phileas marka araçlar tek seferde 258 yolcu taşıyor.

Mercedes-Benz Capacity, filoda bu modelden 250 araç var.

Capacity tek seferde 165 yolcu taşıyor.

Metrobüs filosunda Mercedes-Benz Citaro 100 araç var. Citaro, tek seferde 160 yolcu taşıyor.

85 Mercedes-Benz Conecto metrobüs hattında çalışıyor.

Conecto tek seferde 160 yolcu taşıyor.

Karsan marka araçlardan ise metrobüs hattında 50 tane bulunuyor. Bu araçlar ise tek seferde 155 yolcu taşıyabiliyor.

Metrobüs hattındaki araç sayısı ve kapasiteleri ele alınarak hesaplandığında ise; tüm araçlar tek seferde 91 bin 500 yolcu taşıyabiliyor.

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