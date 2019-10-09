Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tarık Ünlüoğlu için veda sahnesi hazırlandı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam 142'nci bölümüyle ekrana geldi. Dizide geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun unutulmaması herkesi duygulandırdı.

ÖZEL VEDA SAHNESİ HAZIRLANDI

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterini oynayan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz hafta akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçen hafta vefat eden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun canlandırdığı Ünal Kaplan'ın özel sahneleri ise son bölümde ekrana geldi. Çakırbeyli ailesi Kaplan'ın ölümüyle yıkıldı.