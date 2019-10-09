SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat ile ilgili açıklama! Çalışmalarımız devam etmekte intikaller sürüyor Haberin devamı. Ve Türkiye Suriye'ye girdi! Yabancı ajanslardan gelen habere göre Türk askeri Suriye'nin kuzey doğusuna giriş yapmaya başladı Haberin devamı.
GÜNCEL

Olimpiyat Stadı Şampiyonlar Ligi finali için yenileniyor!

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye, büyük bir organizasyonun ev sahipliğini yapmaya hazırlanıyor. Çalışmalar kapsamında çim sahanın yanında bulunan atletizm pisti geçtiğimiz hafta kaldırılırken, stat zemininde çimlendirme çalışmaları sürüyor.

Finale kadar bakımlar yapılacak: İki aşamalı olarak yenilenecek statta ilk olarak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kadar bakımlar yapılacak. Soyunma odaları, tuvaletler ve çimler maç gününe kadar hazır hale getirilecek.

Kapasite 92 bin 208'e yükseltilecek: İkinci aşamada ise EURO 2024 kataloğunda da belirtilen bilgilere göre; stadın üstünün kapatılacak, kapasitesi de 92 bin 208'e yükseltilecek. 

Rüzgarın etkisi minimize edilecek: Katalogda ayrıca stadın şimdiki haliyle en çok rüzgarı kale arkalarından aldığı belirtilirken, bu projeyle kale arkasından alınan rüzgarın etkisinin minimize edilerek, oyuna etkisi azaltılacak. 

191 adet loca yer alacak: Yenilenen statta ayrıca 191 adet loca yer alacak ve 20 bin metrekareden fazla ağırlama alanı bulunacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya'dan Beşar Esad ve YPG'ye sürpriz çağrı!
Dün Zarif karşı çıkmıştı Ruhani'den Türkiye'nin operasyonu hakkında tam tersi açıklama
Suriye savaşı başlıyor YPG direnebilir mi? Faruk Lağoğlu açıkladı ellerindeki silahlar...
PKK'nın kaçırdığı kızını alyansını satarak okutuyordu
Soylu'dan operasyon açıklaması: Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz
Fikret Orman tekrar aday olacak mı? İlk kez açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tarık Ünlüoğlu için veda sahnesi hazırlandı
Temel Karamollaoğlu'ndan Trump'a ağır sözler "Terbiye edilmemiş aygır"
THY kabin memuru alımı başvuru sayfası yaş sınırı kaç oldu?
Şarkıcı Emir Can İğrek'in namaz videosu tepki çekti
Ekonomist Şant Manukyan'ın '8 Ekim 2019 yorumu' sosyal medya'da hızla yayılıyor
Seferberlik emri şartları aynı aileden iki kişi sefere gider mi?
Metrobüs filosundaki araçlar ve kapasiteleri
Kaymakamlık başvurusu yapma ekranı TC ile giriş sınav ne zaman?