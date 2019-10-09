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"FETÖ uzmanı"yım diye işe gelmeyen kişi için MİT ne dedi

İşten çıkartılanların çıkarılma gerekçelerine örnekler veren Yavaş, “İşten çıkarılanlardan biri kendisine FETÖ uzmanı diye kart çıkartmış, bu nedenle işe gelmiyor” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi Ekim ayı birinci oturumu “belediyedeki işinden çıkartılan işçiler” tartışmasına sahne oldu.

Oturumda gündem dışı söz alan ABB Meclis Başkanvekili AKP’li Fatih Ünal, Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a 31 Mart seçimlerinden önce söylediği “Ekmekle oynayan namussuzdur alçaktır. Evine ekmek götüren insanı niye işten çıkarayım” sözlerini anımsatarak “Seçimden önce verdiğiniz sözleri neden tutmuyorsunuz” diye sordu.

Mansur Yavaş, “İşten ayrılan sayısı 159 kişidir. İşten atsak 159 kişiyi mi atarız? Verilen sözlere gelince, hani 30 bin kişiyi işten atıyorduk, PKK’lıları dolduruyorduk, ne oldu? Açsanıza ağzınızı şimdi. Yine söylenenlere göre DHKP-C’liler sayaç okuyacaktı, ne oldu? Ankara’ya böyle mi hizmet edeceğiz” dedi.

İşten çıkartılanların çıkarılma gerekçelerine örnekler veren Yavaş, “İşten çıkarılanlardan biri kendisine FETÖ uzmanı diye kart çıkartmış, bu nedenle işe gelmiyor” dedi.

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