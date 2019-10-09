YouTuberların aylık tahmini kazançları dudak uçuklatıyor
ouTube istatistiklerini dünyayla paylaşan SocialBlade, dünya dahil Türkiye'nin en çok kazanan YouTube fenomenlerinin ayda ne kadar kazandığını tahmini rakamlarla paylaşıyor. Fenomenler ise kesin bir dille bu rakamları yalanlıyor. (Kaynak: CNN Türk)
Türkiye'de milyonlarca insana ulaşan YouTube fenomenlerinin ne kadar kazandığı yıllardır merak konusu. Fenomenlerden kabul görmeyen Socialblade'e göre ünlü YouTuber'ların aylık tahmini kazançları (sadece YouTube reklamlarından) bakın neymiş?
Oyuncak Avı TV
Abone sayısı: 5.1 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 57 - 921 bin dolar
Enes Batur
Abone sayısı: 11.2 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 25 - 404 bin dolar
Orkun Işıtmak
Abone sayısı: 6.87 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 116 bin dolar
Fatih Selim Tube
Abone sayısı: 519 bin
Tahmini aylık kazanç aralığı: 22 - 354 bin dolar
Prenses Elif
Abone sayısı: 3.08 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 21 - 350 bin dolar
Oyuncu Yusuf
Abone sayısı: 3.34 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 17 - 273 bin dolar
Ruhi Çenet
Abone sayısı: 3.3 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 130 bin dolar
Reynmen
Abone sayısı: 5.58 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 4.5 - 72 bin dolar