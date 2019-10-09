YouTuberların aylık tahmini kazançları dudak uçuklatıyor

Türkiye'de milyonlarca insana ulaşan YouTube fenomenlerinin ne kadar kazandığı yıllardır merak konusu. Fenomenlerden kabul görmeyen Socialblade'e göre ünlü YouTuber'ların aylık tahmini kazançları (sadece YouTube reklamlarından) bakın neymiş?

Oyuncak Avı TV

Abone sayısı: 5.1 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 57 - 921 bin dolar

Enes Batur

Abone sayısı: 11.2 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 25 - 404 bin dolar

Orkun Işıtmak

Abone sayısı: 6.87 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 116 bin dolar

Fatih Selim Tube

Abone sayısı: 519 bin

Tahmini aylık kazanç aralığı: 22 - 354 bin dolar

Prenses Elif

Abone sayısı: 3.08 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 21 - 350 bin dolar

Oyuncu Yusuf

Abone sayısı: 3.34 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 17 - 273 bin dolar

Ruhi Çenet

Abone sayısı: 3.3 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 130 bin dolar

Reynmen

Abone sayısı: 5.58 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 4.5 - 72 bin dolar