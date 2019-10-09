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Barış Arduç ve Engin Öztürk düeti sosyal medyayı yıktı

Gupse Özay,sevgilisi Barış Arduç ve yakın arkadaşı Engin Öztürk için düzenlediği sürpriz parti sosyal medyayı salladı.

Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay uzun bir süredir beraber olduğu sevgilisi Barış Arduç'un ve yakın arkadaşı Engin Öztürk'ün doğum günü için sürpriz bir parti organize etti. İki yakın dost olan Barış Arduç ile Engin Öztürk doğum günlerini birlikte kutladı.

Engin ÖZtürk, 28 Eylül doğumlu olmasına rağmen, Barış Arduç için doğum gününü kutlamayı erteledi ve arkadaşlıklarının yanı sıra iş ortaklıkları da bulunan ikili, ortak oldukları mekanda beraber kutlama yaptı. 

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