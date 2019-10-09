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Fikret Orman tekrar aday olacak mı?

Başkanlığı bırakacağını ifade eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ''Söyleyeceklerimin hepsini, o günkü basın toplantısında söyledim. Çok net konuştum. Bir kararım olduğunu söyledim. O günden bugüne kadar aynı noktadayım ve değişiklik yok.'' dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Orman şu ifadeleri kullandı; ''Özersoylar, Beşiktaş'a sponsor olmak istedi ve bugün de benim isteğim ile bir lansman düzenleniyor. Şirket sahipleri de Beşiktaş'a sponsorluk maliyetlerini açıklamak istemiyor. Beşiktaş'ı seviyorlar, teşekkür ediyorum."

Ben söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim. Youtube'da bunlar vardır. Neden, niçin, ne hissiyatta olduğumu ifade ettim ve bir karar verdim. O dediğim noktadan bugüne kadar hiçbir değişikliğim yok.'

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