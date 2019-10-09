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19 yaşındaki kızına işkence eden baba tutuklandı

Babası tarafından şiddet gören Tuğba A. yaşadığı dehşeti anlattı. Muzaffer A., ise sevk edildiği hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., sevk edildiği hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Görüntülerde babası tarafından şiddet gören Tuğba A. yaşadıklarını anlattı.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen baba Muzaffer A. ise basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna ‘Çek çek’ diye cevap verdi.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Sosyal medyada paylaşılan görüntüde baba, kızının üstüne oturduktan sonra yumruk atıyordu. Tepkilere sebep olan bir görüntünün ardında baba için gözaltı kararı çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye getirildi.

İŞKENCECİ BABA ADLİYEDE

Taksim Tarlabaşı’nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna ‘Çek çek’ diye cevap verdi.

'SEBEBİ SALON PENCERESİ'

Baba Muzaffer A.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, Tuğba A. ise kabus gibi olayın detaylarını anlattı.

Tuğba A, "Babam yıllardır bana şiddet uyguluyordu ama bu kadar ağır değildi. Ben küçükken anneme, daha sonra da bu şiddet bana yöneldi. Çocukluğumdan beri şiddet görüyordum. Ama gördüğüm şiddet nedeniyle bir yere şikayet edileceğini eskiden bilmiyordum o bilince sahip değildim. Bir de tamamen anne babamın eline baktığım için yapabileceğim bir şey yoktu. Şiddet uygulama sebepleri değişebiliyor. En son görüntülerdeki şiddetin sebebi; salonun penceresinin açık kalmasıydı. Babam yağmurdan dolayı kapatmak istedi. Annem ve benim kronik astımız, açık kalması gerekiyordu. Daha önce de kumanda sebebiyle süpürgenin borusuyla avucuma vurup, avucumu patlatmıştı. Sadece fiziksel şiddet vardı. Daha önce de anneme bıçak çekmişti. Videoda gördüğünüz görüntülerde Cumartesi günü yaşandı. Gördüğüm şiddet nedeniyle doktora gittiğimde doktor hastane beni karakola yönlendirdi gidip şikayetçi oldu ve 10 gün uzaklaştırma kararı verdiler."

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