SON DAKİKA
YPG'liler SİHA'lara karşı Rasulayn'da her yeri ateşe verdi Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekatın başladığını duyurmasının ardından Türk Savaş uçakları Suriye’de Resulayn’daki hedefleri vurdu Haberin devamı. Suriye'ye operasyonun adı 'Barış Pınarı Harekatı' olarak açıklandı Haberin devamı. Ve Fırat'ın doğusu operasyonu resmen başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın başladığını Twitter hesabından bu sözlerle duyurdu Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA

Bahçeliyi eleştirmişti! MHP’den Yalçın Doğan'a sert tepki: İflah olmaz akılsız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'yi eleştiren T24 yazarı gazeteci Yalçın Doğan’a "İflah olmaz, akılsız!" diyerek sert tepki gösterdi.

CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi amacıyla komisyon kurulmasını isteyen Bahçeli'yi "Apo’nun mektubuna destek vererek, Apo’dan “medet” ummadın mı?.. Bahçeli’nin bu açıklaması onun son bir kaç yıldır söz ve tavırlarındaki skandal dizisinin son halkasıdır” sözleriyle eleştirdi.

"Kör bir kuyuda debeleniyorsun"

Semih Yalçın'dan çok sert tepki geldi. Doğan'a “akılsız” diye seslenen Yalçın "Kör bir kuyuda debeleniyorsun, bu gidişle o kuyuda yaşayarak ömrünü tamamlayacaksın" diye konuştu.

"Bölücübaşının mektubundan medet ummak"

Bugün Türkiye’de siyasetin dominant aktörü konumundaki MHP ve onun etkin Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘bölücübaşının mektubundan medet ummak’ şeklindeki tarife asla girmeyeceğini, her aklı başında insan kabul eder” ifadesini kullandı.

Yalçın, özetle şu ifadeleri kullandı: 

İstediğin kadar yırtın, kendini parala ey Yalçın Doğan!

Senin gibi ucuz gazeteci taslakları, MHP’nin millet nezdindeki ve siyasetteki itibarını sarsamayacağı gibi, güvenilirliğini de sorgulayamaz.

Senin gibi düşünenlerin bir yerlerine batan, bölücübaşının mektubu hakkında MHP Lideri Sayın Bahçeli’nin değerlendirmesi değil; partimizin siyaset kulvarındaki müessiriyeti, muarızlarını altında ezen özgül ağırlığı ve kamu vicdanındaki saygın konumudur.

Senin gibilerin eline, MHP aleyhinde algı oluşturmak için beyhude gayret göstermekten; yeis, hayal kırıklığı, umutsuzluk ve hatta zaman zaman pişmanlık yaşamaktan başka bir şey geçmez.

Görmüyor musun kuzum, sen ve senin gibi kötülük erbabının çağdışı gazeteciliği artık prim yapmıyor.

MHP Lideri basit bir mektubu yorumlayınca bir bardak suda fırtına koparan, pireyi deve yapan basiretsizlik ve tarafgirliğin; CHP-HDP işbirliğini görmezden gelmene mani oluyor.

Ey Yalçın Doğan; sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın? Senin ölçüsüz ve telaş içeren tepkilerine bakınca; PKK’nin siyasi kanadı HDP ile iş tutan CHP hakkında araştırma grubu kurmakta MHP yönetiminin ne kadar haklı olduğu, hedefi tam on ikiden vurduğu, açık surette anlaşılmaktadır.

Şüphe yok ki sen kör bir kuyuda debelenmektesin.

Bu gidişle son sergüzeştini o kuyuda yaşayarak ömrünü tamamlayacaksın.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri YPG'li teröristler hazırlanıyor! Beton bloklarla tünel inşası görüntülendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Suriye’den Türkiye'nin harekatı hakkında küstah açıklama! Terör örgütlerine skandal çağrı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye ve operasyon için yeni twit
Serdar Ali Çelikler: Beşiktaş'ta delikli kuruş yok 3 aydır para alamıyorlar
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan YPG'ye destek! Operasyon mesajı
Erdoğan'dan Putin'le kritik görüşme! Suriye'nin kuzeydoğusuna harekatla ilgili
CHP'li Sezgin Tanrıkulu Twitter'da porno videosunu beğendi! Sosyal medyanın diline düştü
ÖNCEKİ HABERLER
Seferberlik emri nedir yaş sınırı var mı e devlet seferberlik emri sorgulama
Almanya'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı şoku! Ölü ve yaralılar var
Ali Koç: Galatasaray sponsorluğu olmasa bugün burada olmayacaktık.
Kaymakamlık sınavı ne zaman 2019 saat kaçta başlayacak?
PKK'nın kaçırdığı kızını alyansını satarak okutuyordu
THY kabin memuru alımı başvuru sayfası yaş sınırı kaç oldu?
Yorumlar