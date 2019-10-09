Bahçeliyi eleştirmişti! MHP’den Yalçın Doğan'a sert tepki: İflah olmaz akılsız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'yi eleştiren T24 yazarı gazeteci Yalçın Doğan’a "İflah olmaz, akılsız!" diyerek sert tepki gösterdi.

CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi amacıyla komisyon kurulmasını isteyen Bahçeli'yi "Apo’nun mektubuna destek vererek, Apo’dan “medet” ummadın mı?.. Bahçeli’nin bu açıklaması onun son bir kaç yıldır söz ve tavırlarındaki skandal dizisinin son halkasıdır” sözleriyle eleştirdi.

"Kör bir kuyuda debeleniyorsun"

Semih Yalçın'dan çok sert tepki geldi. Doğan'a “akılsız” diye seslenen Yalçın "Kör bir kuyuda debeleniyorsun, bu gidişle o kuyuda yaşayarak ömrünü tamamlayacaksın" diye konuştu.

"Bölücübaşının mektubundan medet ummak"

Bugün Türkiye’de siyasetin dominant aktörü konumundaki MHP ve onun etkin Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘bölücübaşının mektubundan medet ummak’ şeklindeki tarife asla girmeyeceğini, her aklı başında insan kabul eder” ifadesini kullandı.

Yalçın, özetle şu ifadeleri kullandı:

İstediğin kadar yırtın, kendini parala ey Yalçın Doğan!

Senin gibi ucuz gazeteci taslakları, MHP’nin millet nezdindeki ve siyasetteki itibarını sarsamayacağı gibi, güvenilirliğini de sorgulayamaz.

Senin gibi düşünenlerin bir yerlerine batan, bölücübaşının mektubu hakkında MHP Lideri Sayın Bahçeli’nin değerlendirmesi değil; partimizin siyaset kulvarındaki müessiriyeti, muarızlarını altında ezen özgül ağırlığı ve kamu vicdanındaki saygın konumudur.

Senin gibilerin eline, MHP aleyhinde algı oluşturmak için beyhude gayret göstermekten; yeis, hayal kırıklığı, umutsuzluk ve hatta zaman zaman pişmanlık yaşamaktan başka bir şey geçmez.

Görmüyor musun kuzum, sen ve senin gibi kötülük erbabının çağdışı gazeteciliği artık prim yapmıyor.

MHP Lideri basit bir mektubu yorumlayınca bir bardak suda fırtına koparan, pireyi deve yapan basiretsizlik ve tarafgirliğin; CHP-HDP işbirliğini görmezden gelmene mani oluyor.

Ey Yalçın Doğan; sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın? Senin ölçüsüz ve telaş içeren tepkilerine bakınca; PKK’nin siyasi kanadı HDP ile iş tutan CHP hakkında araştırma grubu kurmakta MHP yönetiminin ne kadar haklı olduğu, hedefi tam on ikiden vurduğu, açık surette anlaşılmaktadır.

Şüphe yok ki sen kör bir kuyuda debelenmektesin.

Bu gidişle son sergüzeştini o kuyuda yaşayarak ömrünü tamamlayacaksın.