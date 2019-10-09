Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan son dakika açıklamalar...

Bursa'da konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Harika ama yetmez diyoruz." deyip "Biliyorsunuz Türkiye büyük bir ülke, liderliğe oynayan bir ülke, kendisine senaryo yazılan değil senaryoları yazan bir ülke." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ziyaretinde "İşsizlik oranımız negatif durumda. Demek ki isteyince oluyor." diye konuştu.

"Ancak Cumhurbaşkanımızın tabi ki başka beklentisi var." ifadelerini kullanan Fuat Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın talimatı bu yönde"

Yani 1 milyar dolar yetmez toplam ihracat olarak yetmez. Bunun içinde mobilyanın payı yaklaşık 420 milyon dolar.

Ama şimdi ilk hedefimiz bunu 1 milyar dolara nasıl çıkarırız. Cumhurbaşkanımızın talimatı bu yönde.

Dolayısıyla ihracatı 2 milyar dolara nasıl çıkarırız İnegöl'de bizim bütün gayretimiz bununla alakalı. Bugün geldik tüm arkadaşlarımızla birlikte firmalarımızı gezdik, görüştük. Sektör temsilcileriyle de daha detaylı görüşeceğiz. Biraz önceki yol haritasında nasıl bir yol belirleriz. Burada ihracatın 2 milyar dolara çıkartılması ve mobilyanın 1 milyar dolara çıkartılması... Bu çalışmaları gözden geçireceğiz. Biz merkezi hükümet olarak Cumhurbaşkanlığı olarak İnegöl'ün de Bursa'nın da arkasındayız. İhracat yapan üreten istihdam oluşturan her bir firmamızın ve ilçemizin sonuna kadar arkasındayız.

"Harika ama yetmez diyoruz"

Biliyorsunuz Türkiye büyük bir ülke, liderliğe oynayan bir ülke, kendisine senaryo yazılan değil senaryoları yazan bir ülke. Dolayısıyla mobilya sektöründe de bu senaryoyu yazmak istiyoruz. Harika ama yetmez diyoruz. sloganımız bu olsun.