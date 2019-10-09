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Bekçilik mülakat sonuçlar açıklanıyor EGM TC ile sonuç sorgulama

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu mülakat sınavına katılan bekçi adayların gündeminde. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sözlü sınav sonucu adaylara hangi tarihte duyurulacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ekim sonu ve kasım ayının başlarında açıklanması bekleniyor.

Bekçilik mülakat sonucu için geri sayım başladı. EGM bünyesinde görev alabilmek için çeşitli aşamalardan geçen adaylar 5 ayrı kritere göre değerlendiriliyor. Peki, bu kriterler neler ve sonuçlar adaylara hangi tarihte açıklanır?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Sonuçların açıklanacağı tarih, tüm mülakatların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Tüm bu değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ekim sonu ve kasım ayının başlarında açıklanması bekleniyor.

SÖZLÜ SINAVDA PUANLAMA NASIL YAPILIYOR?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre veriliyor. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebiliyor. Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.


Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

GENEL PUANLAMA NASIL OLUŞUYOR?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

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