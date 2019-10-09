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HDP Suriye operasyonuna sert çıktı! Kabul edilemez

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın kabul edilemez olduğunu söyledi. 

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) temsilcileri, Fırat'ın doğusuna planlanan operasyona ilişkin HDP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, hazırlanan ortak metni HDK Eş Sözcüsü sıfatıyla HDP Muş Milletvekili Koçyiğit okudu.

Koçyiğit, uluslararası topluma bu operasyona karşı çıkma çağrısında bulundu. 

İstikrarsızlığı tetikleyecek iddiası

Suriye'nin kuzeyi ve doğusundan Türkiye'ye tehdit değil barış ve kardeşlik mesajlarının geldiğini ileri süren Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Kuzey ve Doğu Suriye ile Rojova halkları Türkiye'de yaşayan halkların akrabası, dostu, kardeşidir. Yapılması düşünülen, vicdani ve ahlaki olarak kabul edilemez olan bu saldırı bölgesel istikrarsızlığı tetikleyecek. DEAŞ, El Kaide gibi barbar çetelere alan açacak ve halklar arasında sonu gelmeyen nefret bariyerleri örecektir." 

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