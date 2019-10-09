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Devlet Bahçeli'den haber var ne zaman mesaiye başlayacak?

FETÖ ve PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarının sağlık durumuna ilişkin spekülatif iddialarda bulunduğu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den haber var. Bahçeli mesaiye başlıyor.

23 Eylül tarihinde geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Devlet Bahçeli'nin mesiye döneceği tarih belli oldu. MHP'li yöneticiler dün grup toplantısı yapmayan Bahçeli'nin dönüş tarihini açıkladı.

MHP’li yetkililer, Bahçeli’nin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yetkililer Bahçelinin yaklaşık iki haftanın ardından önümüzdeki günlerde mesaiye döneceğini de açıkladı. MHP kurmayları, “Kendisine kalsa gelecekti ancak biz bu vesileyle dinlenmesini istedik” dedi.

Bahçeli geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı!

Devlet Bahçeli, geçtiğimiz 23 Eylül’de üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, ilk müdahalenin ardından taburcu edilmişti. Bahçeli'nin tedavisi ise o günden bu yana evinde devam ettiriliyordu. MHP lideri geçtiğimiz günlerde CHP'nin terör örgütlerine karşı tutumunu eleştirdiği bir dizi mesaj yayınlamıştı.

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