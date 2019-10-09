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Candaş Tolga Işık'tan bomba iddia: Yıldırım Demirören aday olabilir

Beşiktaş'taki başkanlık sürecini değerlendiren Candaş Tolga Işık, Yıldırım Demirören'in siyah-beyazlı kulübe başkan adayı olabileceğini ifade etti.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Beşiktaş'taki başkanlık süreci ele alındı.

''Yıldırım Demirören de aday olabilir''
Fikret Orman döneminde yönetimde görev alan Candaş Tolga Işık, ''Ahmet Nur Çebi, yarın adaylığını açıklayacak. Yıldırım Demirören de aday olabilir. Enteresan bir bilgi var. 'Ankara, Yıldırım Demirören'in aday olmasını istemiyor' diye bir kulis vardı. Ankara'dan biriyle konuştum. Çok yetkili ve etkili biri. 'Hiç böyle bir şey yok. İstiyorsa olabilir' dediler. Demirören'e yakın kaynaklardan teyit de ettirdim.'' ifadelerini kullandı.

''Fakat Demirören, 'Başkanlık ile işim yok' diyor''
Konuyla ilgili görüşünü bildiren Serdar Çelikler de 'Yıldırım Demirören'in iddaa'dan dolayı engeli yok. Fakat Demirören, 'Başkanlık ile işim yok' diyor. 'Serdal Adalı olabilirim' diyor. Olur, olmaz bilemem. Ahmet Nur Çebi'nin hazırlanacağını en az 4 kişi dedi. O da ortada yok. Belki son gün çıkacak. Ahmet Nur Çebi çıkamazsa bir daha da çıkamaz. Bana birisi 'Çebi tek başına çıkarsa, Fikret Orman rakip olarak karşısına çıkar' dedi. Çebi çıkmazsa Serdal Adalı ve İsmail Ünal çıkar. O zaman da Fikret Orman girmez. Hürser Tekinoktay da potansiyeli görüyorum.'' şeklinde konuştu.

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