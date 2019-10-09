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İngilizler Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladı

İngiliz medyası, Everton'da yedek kulübesine mahkum olan Cenk Tosun'un yeni adresinin Katar ekiplerinden Al Gharafa olacağını yazdı.

The Sun Gazetesi, İngiltere Premier Lig’de bu sezon hayal kırıklığı 11’i hazırlarken milli futbolcu Cenk Tosun'u da listeye aldı.

Haberde Cenk için “Bu sezon kızağa çekildi. Teknik Direktör Silva’nın gözüne giremeyen Cenk ligde sadece 1 maçta forma giyerken 35 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki forvet Katar takımlarından Al Gharafa’nın takibinde, devre arası Everton’dan ayrılabilir” yorumu yapıldı. 

Öte yandan hayal kırıklığı yaratan listeye Mesut Özil'in de adını yazdılar.

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