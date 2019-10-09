İngilizler Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladı

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Silivri'de küçük çaplı depremler devam ediyor

Sefer görev emri yaş sınırına göre askerlik yeri sorgulaması

Seferberlik emri şartları hasta olan ya da askerlik yapan gider mi?