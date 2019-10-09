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Fenerbahçe Beko siftah peşinde

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de ikinci karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-lacivertliler yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Hem ev sahibi Kızılyıldız, hem de Fenerbahçe Beko sezonun ilk galibiyeti için parkeye çıkacak. İlk maçlarda sarı lacivertliler 81-77 ile Real Madrid'e boyun eğerken, Kızılyıldız ise Panathinaikos'a 87-82 mağlup olmuştu.

Bu karşılaşma ile iki takım 9. kez birbirleriyle mücadele edecek. Daha önce Fenerbahçe 7 kez Kızılyıldız karşısında parkeden galip ayrıldı. Sarı -lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jauffrey Lauvergne forma giyemeyecek.

Jan Vesely dönüyor
Sakatlığı sona eren Jan Vesely ise kafileye dahil edildi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak maç, yarın saat 20.00'de başlayacak ve beIN Spors'tan naklen yayınlanacak. 

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