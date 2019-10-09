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Kırmızı bültenle aranan Nasır Tur adlı PKK'lı terörist İspanya'da yakalandı

Türkiye'nin talebiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nasır Tur adlı PKK terör örgütü mensubu İspanya'da yakalandı. İspanyol basını, 57 yaşındaki Tur'un eşiyle birlikte tatile geldiğini aktardı.

Granada'daki otele eşiyle giriş yaptığı tespit edilen Nasır Tur adlı PKK'lı polis tarafından yakalanarak Madrid'deki Ulusal Mahkeme'ye sevk edildi.
Ülkenin güneyindeki Granada kentindeki bir otelde eşiyle kaldığı tespit edilen Tur'un hakkındaki uluslararası arama ve tutuklama kararı nedeniyle düzenlenen operasyonla yakalandığı açıklandı.

İspanyol basını, 57 yaşındaki Tur'un eşi ile tatil için pazartesi günü Granada'ya geldiğini, salı sabahı 08.30'da otele baskın yapan polisler tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Miting programı polisi kısa süreliğine alarma geçirdi

Diğer yandan, PKK'lının kaldığı otelde İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'in miting düzenleyecek olmasının polisi kısa süreliğine alarma geçirdiği kaydedildi. Polis kaynakları, yürütülen soruşturma sonucu, Tur'un Sanchez'in miting yapacağı otelde kalmasının tamamen tesadüf olduğu, herhangi bir saldırı şüphesi bulunmadığı için miting programının öngörüldüğü gibi gerçekleştiğini aktardı.

40 gün içinde İspanyol makamlarına teslim edilmesi gerekiyor

PKK'lının yakalanmasının ardından Madrid'deki Ulusal Mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.Yasal süreç gereği Tur'un yakalanmasıyla ilgili Ulusal Mahkemenin resmi tebligatı yapmasının ardından Türkiye'nin bu kişiyle ilgili iade evraklarını 40 gün içinde İspanyol makamlarına teslim etmesi gerekiyor.

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