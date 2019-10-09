Tüm zamanların en yüksek sıcaklık değerleri görüldü!
ABD'de bulunan Berkeley Yerküre İklim Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, Kuzey Yarımküre'de 396 farklı bölgede yaz aylarında tüm zamanların en yüksek sıcaklık değerlerinin görüldüğü belirlendi.
Araştırmada, Kuzey Yarımküre'deki hava istasyonlarının 1 Mayıs-30 Ağustos tarihlerine ait verileri incelendi.
Elde edilen veriler, Kuzey Yarımküre'de yaz boyunca 29 ülkedeki 396 hava istasyonunun bulunduğu bölgelerde, tüm zamanların en yüksek sıcaklık rakamlarına ulaşıldığını gösterdi.
Küresel ısınmanın etkisi
BBC'nin haberine göre araştırmacılar en yüksek sıcaklık değerlerinin, küresel ısınmanın uzun vadeli yansımasının göstergesi olduğunun altını çizdi.
Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Temmuz 2019'un dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak ay olduğunu tespit etmişti.