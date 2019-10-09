Türkiye Suriye'ye girdi harekat başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle duyurdu

SURİYE'de Fırat'ın doğusuna yönelik beklenen harekata ilişkin son dakika haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekatın başladığını duyurdu. Harekatın ismi Barış Pınarı Harekatı oldu.

Dünya ajansları Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik olarak başlattığı harekatı son dakika haberi olarak geçiyor. Harekatın başladığına ilişkin resmi açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan resmi hesabından önce Türkçe, ardından da İngilizce olarak harekatın başladığını şu sözlerle ilan etti:



-Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Güvenli Bölge oluşturacağız

-Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

Allah yar ve yardımcımız olsun

-#BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.