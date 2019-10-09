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Esenyurt'ta hırsız altın bileziklerini aldığı yaşlı kadının boğazını kesti

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Esenyurt'ta bir eve giren hırsız, karşılaştığı yaşlı kadının boğazını keserek öldürdü.

Hürriyet Mahallesi'nde bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadını boğazını kesti. Bir süre önce gittikleri hastaneden eve dönen yakınları kanlar içinde buldukları Nazlı Dere için hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Hırsızın evdeki altın bilezikleri çaldığı öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor.

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