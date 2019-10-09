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Twitter 'yanlışlıkla kullanıldı' diyerek kullanıcılarından özür diledi!

Twitter, kullanıcılarının e-posta ve telefon bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanıldığını belirterek kullanıcılarından özür diledi.

Hesap güvenliğini sağlama amacıyla kullanıcıların sisteme tanımladığı e-posta ve telefon bilgileri yanlışlıkla şirketin reklam servisleri "Tailored Audiences" ve "Partner Audiences"te kullanıldığını belirten Twitter, bu özür nedeniyle tepki çekti.

Twitter'ın reklam servisleri, reklam verenlerin kendi pazarlama ve müşteri listeleri üzerinden hedef kitlelerine yönelik reklam vermesine olanak tanıyor.

"Bu bir hataydı"
Twitter yaptığı açıklamada, reklam verenlerin kendi pazarlama listesini sisteme yüklediklerinde, e-posta ve telefon numarası üzerinden bu bilgilerin Twitter'daki profillerle eşleştirilerek reklam verenlere sunulmuş olabileceğini belirterek, "Bu bir hataydı, bu hatadan dolayı özür dileriz." ifadelerine yer verdi.

twitter

Kaç kişi etkilendi?
Ayrıca reklam servislerinde verisi paylaşılan kullanıcı sayısının net olmadığı, şeffaf olma adına tüm kullanıcılara duyuru yapıldığı kaydedildi.

Kişisel verilerin hiçbir şekilde partnerlerle ve üçüncü şahıslarla paylaşılmadığının vurgulandığı açıklamada, 17 Eylül'de bu sorunun tespit edildiği ve o tarihten itibaren kullanıcıların telefon ve e-posta bilgilerinin reklam servislerinde kullanılmadığının altı çizildi.

Twitter, üzüntü verici bu durumun bir daha yaşanmaması için önlemler alındığını, konuyla ilgili herhangi bir sorusu olan kullanıcıların kendilerine ulaşabileceğini bildirdi.

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