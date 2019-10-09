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Bakan Fatih Dönmez açıkladı: 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, zirvenin bu seneki ana teması olan Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş için belki de en uygun, hatta örnek olabilecek sektörlerden birisinin enerji sektörü olduğunu söyledi.

10. İstanbul Finans Zirvesi'ne canlı bağlanan Dönmez, zirvenin bu seneki ana teması olan Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş için belki de en uygun, hatta örnek olabilecek sektörlerden birisinin enerji sektörü olduğunu söyledi.

16,3 milyar dolarlık yatırım yapıldı

Dönmez, "Son 5 yılda hayata geçen toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için güneşe 4,8 milyar dolar, rüzgar santrallerine 4,3 milyar dolar, akarsu ve barajlı hidroelektrik santrallerine yaklaşık 6 milyar dolar, jeotermale 1 milyar dolar, biyokütleye de 430 milyon dolar toplamda 16,3 milyar dolarlık yatırım yapıldı." açıklamasında bulundu.

Yenilenebilir enerjiye erişim imkanları arttı

Enerji verimliliğine yapılan yatırım miktarının 2017'de 837 milyon dolar, 2018'de ise 518 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Dönmez, "Tabii burada öncelikle değinmemiz gereken husus teknoloji. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yaşanan bu devrim, maliyetleri önemli ölçüde azalttı ve yenilenebilir enerjiye erişim imkanları artmış oldu." şeklinde konuştu.

- "Enerjideki kamu hakimiyeti yerini serbest piyasa anlayışına bıraktı"

Enerjideki kamu hakimiyetinin yerini rekabet, kalite ve sürdürülebilirlik temellerine dayanan serbest piyasa anlayışına bıraktığının altını çizen Bakan Dönmez, "Elektrik ve doğal gaz borsalarıyla da hem piyasa hacminin derinleştiği, hem daha fazla aktörün sürece dahil olduğu hem de daha fazla rekabetin sağlandığı bir sektör haline geldi." açıklamasında bulundu.

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