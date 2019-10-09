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YPG'liler SİHA'lara karşı Rasulayn'da her yeri ateşe verdi Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekatın başladığını duyurmasının ardından Türk Savaş uçakları Suriye’de Resulayn’daki hedefleri vurdu Haberin devamı. Suriye'ye operasyonun adı 'Barış Pınarı Harekatı' olarak açıklandı Haberin devamı. Ve Fırat'ın doğusu operasyonu resmen başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın başladığını Twitter hesabından bu sözlerle duyurdu Haberin devamı.
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Fırat'ın doğusuna operasyon başladı harekatın adı resmen açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı bugün başlatılan askeri harekatın adı "Barış Pınarı Harekatı" olarak açıklandı.

Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik bugün başlatılan askeri harekatın adı "Barış Pınarı Harekatı" oldu. 

Adı aylardır merak konusu olan operasyonun adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter hesabından duyurdu.

Barış Pınarı Harekatı

Harekatın başladığını açıklayan Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir." ifadelerine yer verdi.

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