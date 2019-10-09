Fırat'ın doğusuna operasyon başladı! ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Barış Pınarı Harekatı başladı. Harekatla ilgili ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi'ne Barış Pınarı harekatıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Jetler YPG mevzilerini vurdu

Harekat kapsamında Suriye tarafındaki Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler jetlerle vuruldu. YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda meydana gelen 4 patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.

Harekatın iki ana merkezi

Harekatın iki aşamalı olması ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor.

Bu anlamda Akçakale ve Ceylanpınar harekatın iki ana merkezi olacak.

Zırhlı birliklerden de takviye yapıldı

Harekat öncesinde sınır bölgesine büyük çapta sevkiyat yapıldı. Bölgeye Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu ve Kayseri komando tugaylarından 5 bin kişilik birlik sevk edildi. Zırhlı birliklerden de takviye yapıldı.

Erdoğan duyurdu

Bu 4 patlama sonrası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, "Barış Pınarı Harekatı başladı." açıklaması geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."