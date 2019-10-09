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Diyarbakır'da hava hareketliliği! F-16'lar peş peşe iniyor

İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Pınarı Harekatı’nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır’da hava hareketliliği yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaların ardından Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığında hareketli anlar yaşanmaya başladı. F-16 savaş uçakları peş peşe piste inmeye devam ediyor.

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