Devlet Bahçeli'den Barış Pınarı Harekatı mesajı: Türkiye, kutlu bir sefere çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Devlet Bahçeli'nin mesajı şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi Barış Pınarı Harekatı’nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir.

Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye’yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir.

Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı'yla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır."