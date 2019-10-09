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ABD'li komutan Joseph Votel açıkladı: YPG Türk ordusuna direnemeyip kaçacak

İnternet Haber

TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başlarken, ABD'nin silahlandırdı YPG'nin durumu merak konusu. ABD komutanı Orgeneral Joseph Votel, YPG'nin direnemeyip kaçacağını söyledi.

ABD'nin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) eski komutanı Orgeneral Joseph Votel, Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonda YPG'nin durumuna ilişkin açıklamalar yaptı. 

Türk ordusuna direnemezler

YPG/PKK'nın Türkiye'ye direnemeyeceğini ve kaçacağını vurgulayan Votel şu ifadeleri kullandı:

-"Sanıyorum ki Kürtler (YPG/PKK) kendilerini olabilecek en iyi şekilde savunacaklar. Türkiye’nin bu sahip olduğu oldukça modernize ordusu ve yetenekleriyle baş edemeyeceklerini anladıkları zaman bölgeyi terk edeceklerdir."

3 yıl boyunca CENTCOM Komutanlığı yapan Joseph Votel, yaklaşık 6 ay önce törenle görevini ABD Genelkurmay Başkanlığı Kurmay Direktörü Orgeneral Kenneth McKenzie'ye devretmişti.

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