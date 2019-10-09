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Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra çekildi! Halk kaçıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı bugün başlatılan askeri harekatın adı "Barış Pınarı Harekatı" olarak açıklandı. Suriye/Rasulayn bölgesinde Siviller şehri terk ediyor.

Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik bugün başlatılan askeri harekatın adı "Barış Pınarı Harekatı" oldu. 

Adı aylardır merak konusu olan operasyonun adını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından duyurdu.

Barış Pınarı Harekatı

Harekatın başladığını açıklayan Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir." ifadelerine yer verdi.

Bölgeden gelen görüntülerde ise Suriye/Rasulayn bölgesinde Siviller şehri terk ettiği görülüyor.

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