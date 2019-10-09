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İkbal Gürpınar'dan 48 yaş büyük biriyle evlenen Meltem Miraloğlu yorumu

2. Sayfa programına konuk olan İkbal Gürpınar, kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu için "Evliliği dinen caiz değil" dedi.

Bir döneme damga vuran "Hayat Devam Ediyor" isimli diziyle yıldızı parlayan oyuncu Meltem Miraloğlu, 10 gün önce kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi. Miraloğlu'nun evliliği hakkında konuşan İkbal Gürpınar, "Neler yaşadığını bilemeyiz ama Müslüman bir kadının gayrimüslim biriyle evlenmesi dinen caiz değil" dedi.

"MELTEM'İN NELER YAŞADIĞINI BİLEMEYİZ"

Sunduğu programlarla gündemden düşmeyen ancak uzun bir süredir ekranlarda olmayan İkbal Gürpınar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge Gülşenle'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Gürpınar, oyuncu Meltem Miraloğlu'nun evliliği hakkında canlı yayında şunları söyledi: "Hiç aklımıza gelmeyecek şeyler de olabilir. Emre Kongar'ın bir sözü vardır'Geçmişte olan olayları o günün koşulları altında değerlendirmek lazım' diye. Bu hanımefendinin neler yaşadığını biz bilemeyiz. Bana yaşam koçluğu ve arabuluculuk için gelenlerden çoğu 'Çok varlıklı olan yaşıtlarımdan geçmişte o kadar çok acı çektim ki, artık benim için ne cinsellik önemli, ne karşımdaki insanın yakışıklılığı önemli, ben sadece başımı omzuna dayayabileceğim bir omuz istiyorum' diyor.

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