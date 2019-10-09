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Dev kalamar yumurtası görenleri şaşırtıyor

Norveç merkezli Keşif Araştırma Gemisi (REV) dalgıçları, yaptıkları dalışta 4 metre çapında dev bir kalamar yumurtasını görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri de şaşırtıyor.

Norveç’in Orstafjorden yakınlarında dalış yapan REV dalgıç ekibi, 4 metre çapındaki dev kalamar yumurtasını görüntüledi. Görüntülerde, dalgıçların kalamar yumurtası etrafında, yumurtayı inceledikleri görülürken, yumurtanın büyüklüğü izleyenleri şaşırttı.

Bilim insanları, bu büyük yumurtanın içerisinde milyonlarca küçük yumurtanın bulunduğunu ve bu yumurtaların neden bu kadar büyüdüklerini henüz açıklayamadıklarını duyurdu. 

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