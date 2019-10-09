TSK savaş uçakları böyle vurdu! Harekattan sıcak görüntüler bunu da böyle ver

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Resulayn'daki YPG mevzilerinden dumanlar yükseliyor. Bölgede peş peşe dört patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklamayla Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon 'Barış Pınarı Harekatı' adıyla başladı. Türk savaş uçakları ve obüsler Resulayn'daki YPG mevzilerini vuruyor.