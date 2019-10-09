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CANLI YAYIN- Suriye harekatı başladı dünyanın gözü bu operasyonda operasyonu canlı yayında izlemek için tıklayın Haberin devamı. Türk jetleri bombardımana başladı! YPG mevzilerinden dumanlar yükseliyor İşte ilk görüntüler Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekatın başladığını duyurmasının ardından Türk Savaş uçakları Suriye’de Resulayn’daki hedefleri vurdu Haberin devamı.
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TSK savaş uçakları böyle vurdu! Harekattan sıcak görüntüler bunu da böyle ver

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı bugün başlatılan askeri harekatın adı "Barış Pınarı Harekatı" olarak açıklandı. Bölgeden ilk görüntüler geldi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Resulayn'daki YPG mevzilerinden dumanlar yükseliyor. Bölgede peş peşe dört patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklamayla Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon 'Barış Pınarı Harekatı' adıyla başladı. Türk savaş uçakları ve obüsler Resulayn'daki YPG mevzilerini vuruyor.

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