TSK savaş uçakları böyle vurdu! Harekattan sıcak görüntüler bunu da böyle ver
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı bugün başlatılan askeri harekatın adı "Barış Pınarı Harekatı" olarak açıklandı. Bölgeden ilk görüntüler geldi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Resulayn'daki YPG mevzilerinden dumanlar yükseliyor. Bölgede peş peşe dört patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklamayla Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon 'Barış Pınarı Harekatı' adıyla başladı. Türk savaş uçakları ve obüsler Resulayn'daki YPG mevzilerini vuruyor.