Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından siyasilerden ilk tepkiler

Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı fiili olarak başlamasının ardından siyasilerden ilk açıklamalar gelmeye başladı.

Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili siyasilerden ilk açıklamalar gelmeye başladı.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''#BarışPınarıHarekatı başladı. Türkiye’nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yâr ve yardımcısı olsun.'' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ''Ne esarete rıza gösterir, ne esaret yaşatırız. Hiçbir beşeri güç karşısında eğilmeyiz, diz çökmeyiz. Tüm tuzakları milletin duası, Hakk'ın yardımıyla bozduk, yine bozacağız. Huzurumuza ve hukukumuza kastedenlere göz açtırmayacağız.'' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş harekat ile ilgili ''#BarışPınarıHarekatı başlamıştır. Cenab-ı Allah en kısa sürede zaferler nasib etsin. Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin, Allah milletimize zeval vermesin.'' açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." dedi. #BarışPınarıHarekatı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Huzur için, kardeşlik için, ülkemizin sınır güvenliği için, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği için #BarışPınarıHarekatı hayırlı olsun…" açıklamasında bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu: Rabbim şanlı ordumuzu muzaffer eylesin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatıyla; -Bölge teröristlerden temizlenecek, -Suriye'nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, -Göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, -Bölgeye barış ve huzur gelecektir. Rabbim şanlı ordumuzu muzaffer eylesin!

Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir. #BarışPınarıHarekatı" dedi.

Özgür Özel: dualarımız askerlerimizle

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şunları söyledi:

Her an bekliyorduk. Şu çok barizdi, Trump ile yapılan görüşme ve ardından Trump'ın attığı tweetler; "bana söz verdiler, sınırları geçmeyin" Operasyona ilişkin çok ciddi işaretler veriyordu.

Ve Amerikan askeri varlığının operasyonun yapılacağı yerden çekilmesi bu operasyonun başlamak üzere olduğunu görülüyordu.

Bizim söyleyeceğimiz hiçbir Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin, anneleri evlatlarına kavuşabilsin. Dualarımız askerlerimizle.

Mustafa Destici: Dualarımız sizinle

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklaması şöyle:

Gazamız mübarek olsun. Biz başından itibaren BBP olarak bu harekatın zorunlu, Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemli olduğunu ifade etmiştik. Başından beri destekliyoruz zaten. ABD'nin oradaki birliklerini çekmesini bekleniyordu. Bugün-yarın eli kulağındaydı. Harekatın fiilen başlamış olduğunu da bütün dünya duymuş oldu. Türkiye'nin oradaki amacı, hem sınır güvenliğimizi korumak, sınırımızın hemen öbür tarafından bize yönelik tehditleri ortadan kaldırmak; PKK PYD ve DEAŞ'a yönelik bir operasyon bu. Mehmetçiklerimizin muzaffer olacağına inanıyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; "Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır. Türkiye, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır." açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan #BarışPınarıHarekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin." dedi.

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesi, sınır güvenliğimizin sağlanması ve bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi amacıyla başlatılan #BarışPınarıHarekatı’nda görev alan Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyorum. Harekât, uluslararası hukuka ve BMGK terörle mücadele kararlarına uygun bir şekilde icra edilmektedir. Cenab-ı Allah, kahraman ordumuzun yar ve yardımcısı olsun." açıklamasında bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklamasında, "Kahraman Mehmetçiğimizin kılıcı keskin olsun! ABD ve PKK kaybedecek. Zafer Türkiye'nin olacak! #BarışPınarıHarekatı" dedi.

62., 63., 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı Ahmet Davutoğlu

62., 63., 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada; "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin #BarışPınarıHarekatı’nın bölgeye istikrar, güvenlik ve huzur getirmesini diliyorum. Türkiye PKK/YPG ve DEAŞ’ın terör tehditlerine karşı kendini korumak için her türlü adımı uluslararası meşruiyet içinde atma hakkına sahiptir. Umuyorum ki bu operasyon Suriye’deki kardeşlerimize de barış ve güven getirecektir. Allah harekata katılan tüm askerlerimizin yardımcısı olsun." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; "Suriye’ye dalga dalga Mehmetçik olup akan “Barış Pınarı” bölgemizde huzurun kaynağı, insanlık ve umudun dayanağı olacaktır. Allah kahraman ordumuzu muzaffer eylesin." açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada; "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmış bulunmaktadır. Türk Ordusu’na sonsuz güven duyuyor, Mehmetçiğimizin sağ salim yurdumuza dönmesini temenni ediyorum. Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türk topçusu atışa başladığında herkes susar. Ve Yahya Kemal der ki; “Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın Galib et; çünkü bu son ordusudur İslâm’ın” Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin!" açıklamasında bulundu.